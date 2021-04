Jean Chrysostome (1/4) L’évêque à la « bouche d’or »

Nous découvrons sur 4 émissions la figure enthousiaste de Jean Chrysostome, qui a vécu à la fin du IVème siècle à Antioche en Syrie puis à Constantinople.

Prêcheur infatigable du Christ et de son Evangile, avec une parole sans concession, qui lui a valu de nombreux ennemis, y compris dans l’Eglise. Il a subi l’exil en Asie Mineure où il est mort, victime des mauvais traitements qui lui ont été infligés.

Il nous laisse une œuvre considérable, parmi les plus importantes de l’Antiquité et notamment plus de 700 homélies, sur tous les sujets de la vie de son époque. Il a commenté en profondeur les évangiles et les épîtres de St Paul, et son œuvre a été lue et relue dans tous les siècles qui ont suivi, aussi bien en Occident qu’en Orient.

Il nous laisse une parole de foi et d’action extrêmement vivante, la parole d’un homme ayant pris l’Evangile au sérieux, une langue de feu au service du Christ et des pauvres.