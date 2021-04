Jean Chrysostome (2/4) Admirer les merveilles de Dieu et les partager

Dieu, dont l’être est totalement incompréhensible aux hommes et aux anges, s’est révélé à nous. Sans cesser d’être au-delà de toute compréhension, il se fait connaître à l’homme par sa venue dans le Christ incarné, mais aussi par les merveilles de sa création, et par l’étonnement et l’admiration qu’il suscite dans le cœur de l’homme.

La voie de la connaissance fait place à la voie d’adoration dans la liturgie, lieu d’une crainte et d’un tremblement semblables à ceux des anges, et ferments de la prière, comme un feu dévorant qui embrase le cœur.

Pour Jean Chrysostome, la grâce de Dieu pour l’homme et l’action de l’homme vers Dieu ne s’opposent pas mais se marient. La liberté de l’homme est sa plus grande dignité. Elle est toujours présente, malgré la chute, et elle fonde une responsabilité personnelle incontournable.

Jean Chrysostome prêche une vie basée sur la foi, une foi confrontée au quotidien, marchant avec Dieu vers le salut de l’âme.