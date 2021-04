Jean Chrysostome (3/4) Le sacrement du frère

Le projet pastoral de Jean Chrysostome est inséré dans la vie de l'Eglise, dans laquelle les fidèles baptisés reçoivent un sacerdoce royal et prophétique. C'est de là que naît le devoir fondamental de la mission, car chacun est responsable du salut des autres.

Le Christ est présent dans l’Eglise par son Corps et son Sang, mais aussi dans chacun de ses membres et en particulier dans les pauvres. Chaque homme est un autel, le lieu où le corps du Christ est offert. Il ne sert à rien d’aller à l’église si le pauvre à côté de nous est méprisé.

Jean Chrysotome nous invite à ne mépriser personne et à être attentifs au plus petit des frères, y compris le païen ou le juif, et notamment les étrangers.

Le service des pauvres est la suite nécessaire de l’eucharistie, Cette présence du Christ caché dans les pauvres est un mystère (un