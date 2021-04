Jean Chrysostome (4/4) Eucharistie et liturgie

La doctrine eucharistique de saint Jean Chrysostome est très riche, et montre bien comment l'eucharistie fait l'Eglise en incorporant les hommes au Corps du Christ.

Jean Chrysostome invoque l’idée nuptiale de l’homme et de la femme qui ne font plus qu’une seule chair. Aimer sa chair c’est s’aimer soi-même et haïr sa propre chair, c’est se haïr soi-même. La notion de « chair » est plus intime que celle de « membre ». C’est cette intimité que les Chrétiens ont entre eux.

Il y a deux tables avec la même nourriture, qui est le Corps du Christ : la table du monde avec ses frères et les merveilles de Dieu, et la table eucharistique.

Les plus pauvres et les plus démunis sont l'autel véritable sur lequel les fidèles doivent offrir le sacrifice spirituel de l'aumône et de la miséricorde. Le Christ est le vrai pauvre, il est le mendiant de l’amour de l’homme. La « main tendue des pauvres », c’est la main du Christ.

Des millions de fidèles orthodoxes célèbrent aujourd’hui la liturgie qui porte le nom de Jean Chrysostome. Cette liturgie suit la ligne primitive, inspirée par la prière juive, des plus anciennes anaphores des liturgies syriennes.