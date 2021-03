Jean-Dominique Durand, le service et l'engagement

Jean-Dominique Durand, né le 4 octobre 1950 à Caracas, est un historien et homme politique français, spécialiste d'histoire des religions et notamment du christianisme. Il préside l'Amitié Judéo-Chrétienne de France depuis 2020.

Il revient sur le parcours humain et spirituel qui a été marqué par la figure du philosophe chrétien, Jacques Maritain.

A propos de l'Amitié judeo-chrétienne, il a écrit:

"L’Amitié Judéo-Chrétienne, voulue par un historien qui était juif, Jules Isaac, et par un grand poète, Edmond Fleg, est née d’une histoire effroyable, celle de l’antisémitisme, de la haine séculaire des juifs, qui a trouvé son paroxysme en terre chrétienne, en Europe, entre 1933 et 1945.

Voyant dans l’enseignement traditionnel chrétien la racine principale du mal, surmontant sa propre douleur face au tribut payé personnellement à cette haine avec la disparition de sa famille dans l’enfer nazi, Jules Isaac s’est acharné à démontrer tout ce que cet enseignement portait en lui d’erroné et la nécessité de le réviser afin de nouer une nouvelle amitié spirituelle entre juifs et chrétiens, sans perdre de temps, alors que l’Europe se réveillait à peine d’un effroyable cauchemar. Il y voyait le fondement de la lutte contre les préjugés antisémites."

Carrière universitaire

Agrégé d'histoire, il soutient en 1988 une thèse de doctorat d’Etat sous la direction du Pr Jean-Marie Mayeur : « l'Église dans la crise italienne (1943-1948) ».

En 1974, il commence sa carrière comme professeur certifié puis agrégé dans l'enseignement secondaire. Dix ans plus tard, il rejoint le CNRS comme attaché de recherche.

En 1986, il intègre l'université Jean-Moulin-Lyon-III comme professeur agrégé détaché, puis comme maître de conférence (1988) et professeur d'Histoire contemporaine en 19893. Dans cette université, il fonde l'Institut d'histoire du christianisme qu'il dirige de 1989 à 1999. De 1998 à 2004, il a été chargé de cours à l'université LUMSA de Rome et à l'université pontificale du Latran.

Carrière dans l'édition

A Lyon, il est membre du comité éditorial et du conseil d'administration des Presses universitaires de Lyon. Il a été aussi co-directeur (1993-2001) puis rédacteur en chef (2002-2006) de la revue Chrétiens et société (XVIe -XXe siècle).

Il a été le co-directeur de la collection Politiques et Chrétiens aux éditions Beauchesne de 1987 à 2002 et depuis directeur de la collection Pages d'Histoire aux éditions Desclée de Brouwer.

Depuis 2019, il est chroniqueur pour la revue Peuples du monde.