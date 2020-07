Jean-Pierre Cavalié : Le devenir de notre terre habitée

Jean Pierre Cavalié développe au micro de Christian Apothéloz la vision de la terre habitée (oikuméné́) non comme simple réserve de matière appropriable et exploitable sans limite, mais comme habitacle vivant qui accueille et fait vivre quantité d'êtres vivants, et dont les humains ne sont qu'une infime partie. Qu'ils en soient ou non les jardiniers, ils n'en sont pas les propriétaires et leur doivent le plus grand respect.

Nous vivons un kaïros, plaide Jean Pierre Cavalié " un mot qui désigne un temps particulier de l'histoire, un temps charnière, avec un avant et un après, car c'est un temps de crise profonde qui est un jugement sur nos façons de vivre, en se rappelant que Dieu juge pour sauver. Le kaïros est une pro-vocation, un « appel à̀ » nous convertir, à changer de route. En ce sens, si on entend l'appel et si on en tient compte, cette crise peut devenir une chance de changer la face de ce monde et l'esprit de l'humanité́. Comment cela serait-il possible ? Essentiellement à deux conditions : la conversion et l'alternative.

Le kaïros est un temps de conversion, d'autocritique, de repentance, de confession des péchés… peu importante le mot pour le dire. Cela questionne la notion théologique de la grâce qui est considérée comme

Mais changer suscite la peur de l'inconnu. Pour s'y lancer, pour oser « l'exode » théologique, il faut l'espérance et la vision d'alternatives possibles.»

Avec le théologien nous relevons les 5 défis

· Le premier défi de la foi est la fidélité́ : La foi est l'antithèse du jetable qui étouffe la terre, du zapping qui est une forme d'errement mental, de l'éphémère et de l'immédiateté́ qui dénient tout espoir en oubliant l'avenir…

· Le 2° défi est la lucidité́. La foi porte attention à̀ ce que l'on ne voit pas de prime abord ou ne veut pas voir et qui est souvent le plus important.

· Le 3° défi est l'anticipation, c'est-à-dire le fait de regarder en avant et de réagir par rapport à̀ l'avenir prévisible et l'avenir souhaité que les Chrétien.ne.s appellent « Royaume de Dieu ». « Attendre pour voir avant d'agir, signifie attendre qu'il soit trop tard ».

· Le 4° défi est l'humilité́, la conscience d'être un simple terrien, un « humain » appelé́ à être responsable et respectueux de la terre à laquelle il est attaché irrémédiablement.

· Le 5° défi est le courage de la conversion, métanoia en Grec, qui signifie « renversement de la pensée », « penser au-delà̀ » de nous-mêmes, des apparences, de l'immédiat, des fatalités,

Puis en forme de liturgie, de culte ou de messe, nous entrons en conversion et en conversation avec Dieu.

· L'accueil pour se reconnaître et s'accepter tou.te.s tel.le.s que nous sommes et nous (re) poser afin de prendre un temps de recul et de rencontre.

· La confession des péchés que d'autres appelleront autocritique. Elle nous grandit en nous rapprochant des autres.

· Le pardon qui se dit dans la prière « effacement des dettes » : que signifie-t-il dans des sociétés qui ne pensent qu'à les faire payer ?

· La réflexion qui confronte la « parole de Dieu » et notre réalité́ d'aujourd'hui ; c'est la pensée en actes dont il est question, celle qui nous permet de savoir où nous en sommes pour penser ensemble où nous voulons aller.

· L'eucharistie ou « partage heureux » pour créer une communion entre les humains, la création et Dieu. Elle se démarque résolument du sacrifice comme voie du bonheur personnel.

· La profession collective de notre foi ; il est mille fois plus important de savoir ce que nous croyons et désirons être, plutôt que ce que nous voulons avoir et posséder, au risque d'être possédés nous-mêmes.

· La prière est un dialogue spirituel avec Dieu ou la transcendance pour qu'il nous aide à̀ suivre ce cheminement et vivre en communion avec l'ensemble de sa création.

· L'envoi en mission pour s'investir concrètement dans la réalisation de notre espérance.