Jésus : qui est cet homme ? (1/3)

Les témoignages contenus dans les Évangiles, mais aussi les sources profanes de l'époque, donnent la garantie que Jésus a bien existé. Il était juif, originaire de Galilée, dans le nord de la Palestine. On sait aussi qu'il est né au temps de l'empereur Auguste. Et qu'il était fils d'ouvrier, puisque son père Joseph était charpentier. Il était "quelqu'un du peuple, de très simple", précise le théologien Michel Vandeleene.



ses 30 premières années

Lorsque Jésus s'est mis à enseigner à l'âge de 30 ans, il n'était pas connu comme un scribe ou un connaisseur des Écritures. "Son langage très simple s'inspire du métier de son temps, de la nature."

De l'enfance, l'adolescence et la jeunesse de Jésus, on ne sait à peu près rien. Il n'y a que Luc et Matthieu qui parlent de ses premières années. "Et encore, ces Évangiles de l'enfance sont d'un genre littéraire un peu particulier : leur message est surtout théologique."



Jésus avait-il des frères et sœurs ?

L'Évangile parle des frères et des sœurs de Jésus mais les Églises chrétienne ont des interpétations différentes. Catholiques et orthodoxes en particulier pensent qu'il était fils unique. Et que les frères et sœurs en question étaient plutôt des cousins. "L'exégèse ne nous permet pas d'avoir une décision finale sur la question."



Jésus est-il resté juif ?

Jésus était "juif jusqu'au bout des ongles !" Le théologien précise que le Dieu de Jésus est bien Yahvé, que pour lui la loi et les prophètes sont la parole de Dieu qui le précèdent. "Mais en même temps il s'en démarque..."



Quelle était sa personnalité ?

"Une grande liberté de cœur". Jésus était à la fois d'une grande douceur et d'une grande compassion et aussi "d'une force incroyable et d'une liberté exceptionnelle".

Émission d'archive diffusée en novembre 2016