Les Evangiles sont un mélange très complexe d'éléments historiques et d'élaborations théologiques qui parfois prennent de la distance avec la réalité matérielle des faits.

A l'heure des fake news et d'une méfiance plus grande devant les affirmations de foi, que peut-on alors dire de l'existence historique de Jésus ?

On retrouve le Pasteur Eric de Bonnechose, suivi d'une discussion avec le Père orthodoxe Jean Claude Gurnade et le Père jésuite Claude Charvet.