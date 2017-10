Jésus version encyclopédie

Alors que le spectacle musical "Jésus" est au Palais des Sports à Paris depuis le 17 octobre, les éditions Albin Michel publient "Jésus - L'encyclopédie". L'imposant ouvrage suit la chronologie de l’Évangile de Luc et s’attache à cerner qui était cet homme et comment sa nature divine a pu s’imposer à ses premiers fidèles, pour traverser les siècles et arriver jusqu’à nous. Une encyclopédie écrite par des chrétiens mais qui s’adresse à tous, tous ceux que l’affaire Jésus interpelle.



Les avancées de la recherche scientifique

"Il y a un immense savoir sur Jésus, mais le grand public n'y a pas réelement accès", constate Christine Pedotti. Les connaissances historiques sur Jésus progressent. Grâce à l’archéologie ou à l'étude des textes, on en sait de plus en plus de choses sur la vie à cette époque et sur les conditions d’émergences des premières communautés chrétiennes.



Ce que l'on trouve dans ce livre

Un gros livre (2,3 kg !) qui a nécessité trois ans de travail, une centaine de collaborateurs. On y trouve des articles universitaires et aussi des préambules plus littéraires. Avec pour chacun des chapitres, des cartes blanches laissées à des philosophes, des écrivains, des artistes...

Si l'ouvrage s'attache à la figure historique de Jésus et "déborde très légèrement sur la première confession de foi des communautés chrétiennes", l'encyclopédie ne parle pas du christianisme, de l'Église ni des dogmes, comme le précise sa coordinatrice. "C'est quelque chose de complètement nouveau", précise-t-elle.