Joseph, un modèle pour les pères d'aujourd'hui ?

Le 8 décembre dernier, l'Eglise a célébré le 150 ème anniversaire de Saint Joseph comme patron de l'Eglise universelle. Qui était ce travailleur dans l'ombre ? Que dit Saint Joseph aux hommes d'aujourd'hui ?

Auteur de "Etre père avec Saint Joseph, petit guide de l'aventurier des temps postmodernes", aux éditions Magnificat, l'écrivain et philosophe Fabrice Hadjadj, père de 9 enfants, nous éclaire sur Saint Joseph dans un livre à la fois profond et léger.

Il y dessine en 12 chapitres les traits de caractère de Saint Joseph, sa foi, sa relation avec Marie, son rôle de père. "J'essaie de voir les points de résonnance dans la paternité."

Une figure du père qui n'est pas un expert

"Il y a un lien très fort entre paternité et filiation. Comprendre qu'on est l'héritier de toute une histoire, de toutes ces générations qui se sont succédées, demande du temps. Faut-il être fils pour être père ou est-ce que quand on devient père, on redécouvre sa filiation ? (...) On tourne le dos à notre père pour donner la vie à un enfant qui lui-même nous tournera le dos ", observe le philosophe.

Un père, dit-il, communique la vie tout entière et une vie qu'il n'a pas comprise, qui nous dépasse. "C'est le cas de Joseph face au fils du Dieu ! C'est le père le plus dépassé, le plus excédé, celui qui n'y arrive pas, qui est par définition incompétent. "

Un effacement pour laisser place au fils

Joseph n'apparait que dans deux Evangiles, dans Matthieu et Luc. Il est peu présent mais c'est lui qui donne sa généaologie et fait ainsi la jonction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il est le personnage charnière inaugural du Nouveau Testament.

"Le rôle du Père, souligne Fabrice Hadjadj, est de faire place au fils."

"Nous sommes dans une époque profondément marquée par la colapsologie, par une forme de déclinisme. Nous voyons se profiler l'extinction ou la mutation de l'espèce humaine. L'enjeu est d'accepter d'être père dans un monde où il n'y a plus de repère. Pourquoi donner la vie alors même que l'on est au seuil du déluge ? C'est justement ce moment où Joseph est sur le point de répudier Marie est aussi le moment où il va entendre l'ange et dire oui, dire oui à cette vie qui le dépasse, pour ouvrir l'avenir. Il fait confiance à Dieu alors même qu'il entre dans une aventure où il sait très bien qu'il va être dépassé.

Joseph dit oui non pas parce qu'il y voit clair ou qu'il maîtrise la situation, mais parce qu'il a confiance en l'auteur de la vie.