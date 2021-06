Justice (Mt 20, 1-16)

Prière :

Seigneur, Toi qui est juste et miséricordieux, apprends moi Ta justice, celle qui a court dans Ton Royaume, celle qui répond à la volonté du Père qui est tout amour.

Sauve-moi de mon égoïsme, et permets-moi de travailler à Ta vigne.

Guéris-moi de ma jalousie à l’égard de mes frères. Fais que je me réjouisse des dons que Tu leur donnes.

Poussé et soutenu par ton Esprit, puis-je participer à l’avènement de ton Royaume, ce monde où chacun est ton enfant bien-aimé, qu’il soit de la 1° heure ou de la dernière heure, ce monde où il n’y a pas de laissés pour comptes, ce monde de gratuité où tout est grâce !