L'actualité Protestante

Les protestants sont-ils responsables de la pandémie ? Les religions sont-elles boucs émissaires de la pandémie ? Ca c’est pour l’avant confinement. Quelle est cette société qui refuse la mort et interdit aux vivants d’accompagner les mourants ? Quelles recettes toutes protestantes pour vivre sa foi ? Ca c’est pour le confinement. La crise sanitaire remet-elle en cause notre rapport au capitalisme ? Quel sens donner à la journée mondiale de l’environnement ? Ca c’est pour l’après confinement. C’est parti, Brigitte Baldenberger a fureté dans les médias protestants et vous covide son sac !