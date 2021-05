L'art et la Foi 1/2

Le livre retracera son expérience personnelle au sein du monde des artistes dès le début de son ministère sacerdotal à Paris puis tout au long de son parcours jusqu'à Toulon et la création de la fraternité Magnificat.

Une longue méditation sur l'art et la foi, la quête de Dieu, la quête du Beau, la beauté dans la liturgie.

Ce livre contiendra également des témoignages d'artistes. Quatre d'entre eux étaient de passage dans le diocèse cette semaine : Sophie Galitzine, comédienne, danseuse, art thérapeute; Mehdi Djaadi, le comédien raconte sa conversion de l’islam au catholicisme dans un spectacle seul en scène : « Coming out »; Fitzegarld Berthon et Clémence de Vimal, tous deux comédiens.

Ils nous témoignent de la place de leur foi dans leurs vies professionnelles et leurs projets.