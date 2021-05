L'art et la Foi 2/2

Nous retrouvons Audrey Souriau en compagnie de Mgr Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Il prépare un livre sur l'art et la foi qui devrait sortir en fin d'année.

Pour se faire, il rencontre des artistes. Quatre d'entre eux nous témoignent de la place de leur foi dans leurs vies professionnelles et leurs projets collectif et personnels.