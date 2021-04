L'Association Protestante d'Assistance de Marseille et sa banlieue

L’entraide, l’assistance ont toujours fait partie de la mission des Eglises depuis les premiers temps, comme on le découvre dans la Bible. Le protestantisme bien évidemment s’inscrit dans cet esprit. Depuis des décennies et même des siècles, des associations se sont crées pour porter cette dimension.

L’Association Protestante d’Assistance de Marseille et de sa banlieue-APAM) et Patrick Bliek son trésorier. Cette association est membre de la Fédération de l’Entraide Protestante et vient en aide aux personnes qui en ont besoin depuis plus de 100 ans maintenant dans l’agglomération marseillaise.