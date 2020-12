L'athéisme (4) - Yuval Noah Harari

Le Père Bernard Pottier et Gauthier Kirsch poursuivent leur série sur l'athéisme contemporain. Interrogés par Véronique Bontemps, ils présentent aujourd'hui Yuval Noah Harari, historien israélien, auteur du best seller "Sapiens", ainsi que de "Homo deus" et "21 leçons pour le 21ème siècle".