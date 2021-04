L'aube pascale œcuménique : se lever tôt pour l'unité

LA CHRÉTIENNE QUI SE BOUGE

Entre le gros mot "œcuménisme" et les différentes confessions chrétiennes, entre le sens biblique de l'aube pascale et la prière à laquelle elle vous invite dimanche matin, Marie-Jo Guichenuy est pétrie d'unité et aide les chrétiens et les chrétiennes à s'y retrouver.

Deux lieux de RDV sont donnés :

- au Grand Temple de Lyon (3 quai Augagneur)

- à l'espace protestant Théodore Monod (22 rue Romain Rolland, Vaulx-en-Velin)

INFOS · tout se passe sur le site oecumenisme-lyon.com

RETOUR SUR LA SEMAINE

Le Père Vincent Gérard, officiant dans les paroisses de Saint-Genis-Laval et d'Irigny, explique l'organisation que requiert un triduum pascal en 2021, sous couvre-feu.

L'AGENDA CHRÉTIEN

- mardi 6 avril à 18h30 : l’institut séculier du Prado reprend son cycle de conférences « l’Évangile regarde le monde », suive sur Zoom | infos sur leprado-france.fr