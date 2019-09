L’écologie intégrale fait sa première université – Emission n°2

Concept récent, l’écologie intégrale vise à construire un monde fraternel, juste et durable. Cette vision de la société promue par le Pape François dans sa dernière encyclique Laudato Si, mais aussi par certains hommes politiques, est au cœur des défis de notre monde. Le Père Jacques Vianney, de l’Académie pour une Ecologie Intégrale de Notre Dame du Chêne près de Sablé, dialogue avec Geoffroy d’Aillières : ils résument dans cette deuxième émission le contenu de la première Université d’Eté de l’Ecologie Intégrale à laquelle ils ont participé en août 2019 près de Paris : agriculture et alimentation, entreprise et finance, écologie humaine … Car « Tout est lié ».