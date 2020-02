L’écologie intégrale peut-elle changer nos vies ?

Comment répondons-nous à la « conversion » à laquelle nous appelle le pape François dans son encyclique Laudato Si ? Rencontre avec un homme qui nous dit avoir changé sa vie dans ce sens, et notamment son parcours professionnel. Ce père de famille angevin nous partage l’impact de l’écologie intégrale dans sa vie, et en particulier dans l’entreprise qu’il a créé. Celle-ci veut participer à construire une économie inclusive au service de chacun, particulièrement des personnes les plus fragiles de notre société.