Philippe Cochinaux

Philippe Cochinaux est dominicain. Il est licencié en droit (Louvain) et licencié et docteur en théologie (Oxford et Louvain). Arrivé comme journaliste à RCF en 2011, il a également occupé la fonction de directeur de RCF Liège. Aujourd'hui, Philippe est toujours actif à RCF, notamment dans l'émission Curiocité avec son comparse Georges Goosse.