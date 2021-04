L'Eglise en questions - 28 avril 2021 à 11:02

Père Antoine Nouwavi

Prêtre du Bénin dans le diocèse de Lokossa et en mission pour le diocèse de Luçon, le père Antoine Nouwavi est actuellement le secrétaire de l’évêque et responsable du pôle théologie de l’ICES. Il est également prêtre auxiliaire pour les paroisses Notre-Dame du Marillet et Saint Sauveur de Belle Croix.