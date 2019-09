Qu'est-ce donc cet esprit qui nous envahit, qui nous permet de nous reconstruire. Seul l'Esprit Saint peut transformer les plaies du passé en souvenir de salut. Ainsi donc voyant que la mission du chrétien plutôt de se fabriquer par lui-même sa propre mission le chrétien est invité à prier pour que Dieu le Père dynamise son cœur grâce à l'Esprit Saint et c'est ainsi que nous devons être docile à l'Esprit Saint parce que là docilité à l'action du Saint-Esprit rends continuellement le Seigneur ressuscité vivant et présent en nous, avec nous, autour de nous. Le Saint-Esprit aide le baptiser à se comporter en Fils de Dieu, puisque le baptême nous fait entrer dans la vie même de Dieu et c'est l'Esprit Saint qui est la force divine qui change les cœur et les événements. L'Esprit Saint c'est vraiment cette force qui nous change de l'intérieur, pour que nous puissions transformer l'extérieur ce qui nous environne, ce qui est autour de nous et c'est qui est avec nous. Le baptême est pour ainsi dire un don de l'Esprit Saint, pour combattre la puissance du mal. C'est dans cette lutte que le fidèle doit s’accompagner de prière. C'est ainsi que nous voyons que l'Esprit Saint est au cœur de la vie du chrétien.