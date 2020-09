L’organisation mondiale de l’oecuménisme

Depuis 1910, au plan mondial, européen et national, l’oecuménisme théologique et organisationnel mais aussi de terrain, avec l’engagement de laïcs s'est mis en place à travers le Conseil OEcuménique des Eglises, la Conférence des Églises Européennes [KEK], et le Conseil d’Églises chrétiennes en France [CÉCEF]. Explications avec notre invitée.