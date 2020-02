La Bible verte avec Christophe Singer

La communauté de Pomeyrol a choisi d’orienter son cycle d’études bibliques 2019-2020 organisé avec la fac de Théo protestante de Montpellier sur « La Bible est-elle verte ? Éthique environnementale et Évangile ». Christophe Singer décrypte les textes du Nouveau Testament qui parlent du rapport de l’homme à la nature.

Comme l’avait posé Dany Nocquet pour le Premier testament dans une précédente émission, il ne trouve aucun combat écologique ou posture écologique dans les pages du nouveau Testament et par contre il trouve une nécessité humaine, politique, concrète à prendre en compte le changement climatique. Mais comme citoyen, à égalité avec d’autres femmes et hommes engagés.