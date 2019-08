La cellule d'urgence du SCatholique fait le bilan inondation à Carcassonne

Anne et Jacques sont membres actifs de la cellule nationale d'urgence du Secours Catholique. En séjour à Carcassonne pour le bilan "inondation 2018" ils rappellent les faits et le dispositif mis en place. Ils relèvent également les richesses vécues par les uns et par les autres à l'occasion de ce formidable élan de solidarité induit par le sinistre