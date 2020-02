La Communauté de Vie Chrétienne à Lyon.

Aujourd'hui, Antonin Lhuiller nous emmène à la rencontre des CVX (Communauté de Vie Chrétienne). Cette association internationale de laïcs catholiques est imprégnée de la spiritualité ignacienne. Les CVX sont des lieux de rencontres et de partages en groupe.

Ils permettent de partager, de faire une relecture de vie puis de décrypter les évènements passés au cours de la semaine. "Cela permet de se mettre à l'écoute de nos mouvements intérieurs et de sentir et goûter la présence de Dieu." assure Claire-Marie Gazaniol membre de la communauté.