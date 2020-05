Parmi les personnalités marquantes qu’il nous a été donné de rencontrer, deux femmes nous ont particulièrement marqués par leur témoignage sur la communion des Saints, cette économie divine si réelle et si mystérieuse...



La première : Marie-Noelle Moreau. Quand nous l’avions rencontrée elle avait 60 ans et un long parcours de souffrance derrière elle depuis son plus jeune âge. Responsable nationale des coopérateurs souffrants, un mouvement fondé 20 ans après les Missionnaires de la Charité de Mère Teresa pour les aider dans leur mission.

Autre regard sur la Communion des Saints, ce souvenir de mars 1992 au Monastère de Bethléem des Monts Voiron, un nid d’aigle situé face au Mont Blanc. Nous étions réunis pour la profession de foi de notre ami Margotte, une ancienne journaliste de Radio Alouette…Après la cérémonie nous nous étions rassemblés autour de Sœur Marie, la fondatrice.