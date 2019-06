La confirmation : l'Esprit Saint pour tous ?

Cette semaine, c'est sur le sujet brûlant de la confirmation que s'exprime le père François Gourdon, curé de la cathédrale d'Angers. La Pentecôte, célébrée dimanche dernier en présence d'un certain nombre de fidèles et de confirmants, est l'occasion de se rappeler quelle est la nature de ce sacrement, et à quoi il engage les croyants.

Au fond, à quoi bon être confirmé ?

Dans cette émission, on parle aussi d'Apocalypse, de canonisation, de la Trinité et de la conversion.



