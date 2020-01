La conversion : passeport pour le royaume de Dieu

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste,

il se retira en Galilée.

Il quitta Nazareth

et vint habiter à Capharnaüm,

ville située au bord de la mer de Galilée,

dans les territoires de Zabulon et de Nephtali.

C’était pour que soit accomplie

la parole prononcée par le prophète Isaïe :

Pays de Zabulon et pays de Nephtali,

route de la mer et pays au-delà du Jourdain,

Galilée des nations !

Le peuple qui habitait dans les ténèbres

a vu une grande lumière.

Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort,

une lumière s’est levée.

À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer :

« Convertissez-vous,

car le royaume des Cieux est tout proche. »

Comme il marchait le long de la mer de Galilée,

il vit deux frères,

Simon, appelé Pierre,

et son frère André,

qui jetaient leurs filets dans la mer ;

car c’étaient des pêcheurs.

Jésus leur dit :

« Venez à ma suite,

et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.

De là, il avança et il vit deux autres frères,

Jacques, fils de Zébédée,

et son frère Jean,

qui étaient dans la barque avec leur père,

en train de réparer leurs filets.

Il les appela.

Aussitôt, laissant la barque et leur père,

ils le suivirent.

Jésus parcourait toute la Galilée ;

il enseignait dans leurs synagogues,

proclamait l’Évangile du Royaume,

guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple.