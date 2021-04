La culture des chrétiens d'Orient exposée à Lyon

LE CHRÉTIEN QUI SE BOUGE

Il est étudiant en histoire médiévale, et bénévole au "réseau des jeunes" de l'Œuvre d'Orient à Lyon : Pierre Lecaulle se bouge pour ces communautés dispersées entre l'Europe de l'est et l'Éthiopie.

Une première exposition est en cours à la Basilique Saint-Bonaventure, place des Cordeliers à Lyon, jusqu'au 7 mai, avec des portraits de chrétiens de ces pays dans leur vie quotidienne. Le samedi 8 mai, la seconde exposition, sur le sujet des mosaïques chrétiennes des églises Sainte-Sophie et Saint-Sauveur-in-Chora à Istanbul (Turquie), sera inaugurée à 17h avec la conférence du photographe Christophe Petit-Tesson. Enfin, l'association invite à prier pour les chrétiens d'Orient lors de la messe du dimanche 9 mai à Saint-Bonaventure.



INFOS sur ces deux expositions sur le site de l'Œuvre d'Orient : oeuvre-orient.fr

RETOUR SUR LA SEMAINE

Jusqu'au 31 mai, la crypte de Fourvière accueille un parcours spirituel dédié à Saint Joseph. Écoutez le Frère Élie Ayroulet au micro de Marie Leynaud :

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00 M comme Midi - L'invité Un parcours spirituel sur Saint Joseph à Fourvière En savoir plus

L'AGENDA CHRÉTIEN

Dans le cadre de l'année consacrée à Saint Joseph dans l'Église catholique :

• dimanche 25 avril à 14h30 : après-midi spéciale Saint Joseph à Fourvière

• samedi 1er mai : pèlerinage de Fourvière à Saint-Joseph de Montluzin (Chasselay, 69)

Infos sur lyon.catholique.fr