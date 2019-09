A la découverte des textes du magistère

Nous allons parler pour commencer d’un texte du Père Bruno marchand, qui était notre invité, un jésuite. Il y a quelques semaines un texte consacré à 3 amis dans le Seigneur autour de la belle figure notamment de Saint-Ignace-de-Loyola, que nous avons fêté le 31 juillet dernier, le texte du Père Bruno marchand que je vous propose a été donné lors d'une journée régionale de la communauté vie chrétienne, CVX Midi-Pyrénées, un groupe de réflexion ignatienne.

Retrouvons l'année 1529, nous sommes au mois de septembre 1529, dans une chambre du collège Sainte-Barbe à Paris. C'est la rentrée de l'université, l'époque est chaude certes depuis le traité de Cambrai signé le 3 avril 1529. L'Europe est à nouveau en paix et le restera pendant quelques années, jusqu'en janvier 1536. Mais les idées volent et c'est à partir de 1529 à l'occasion de la diète de spire qu'on commence d'ailleurs à utiliser le mot protestant pour désigner les partisans de Luther et de se taise. C'est la même année que le syndic de la sorbonne publie son adversaire tus Clandestino sur lui theranos contre Érasme et Lefèvre d'Étaples.