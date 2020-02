La Journée Mondiale de Prière - 6 Mars

La Journée Mondiale de Prière (JMP), mouvement lancé par les femmes et pour les femmes qui a lieu chaque année le 1er vendredi de mars, est une des actions oecuméniques les plus anciennes. Cette célébration est préparée chaque année par un pays différent et en 2020 par le Zimbabwé sur le thème "lève toi, prend ton grabat et marche".