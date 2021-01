«La lettre ouverte» des églises européennes

Zoltan Zalay, membre de l’Eglise réformée d’Angers-Cholet depuis sa retraite de pasteur, présente la « Déclaration sur les migrants et les réfugiés » que les églises d’Europe et du monde, regroupées de façon œcuménique, ont adressé à la Commission européenne le 25 septembre 2020 au moment où cette Commission statue sur le Pacte migratoire européen. L’écriture et la publication d’un texte commun à tant d’églises est une première sur le plan sociétal.