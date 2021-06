La liberté d'expression en Afrique entre mythe et réalité avec René Guitton

Zeina Trad et Christine Saloum reçoivent René Guitton, écrivain essayiste, auteur engagé, auteurs de nombreux livres sur les pays de la Méditérranée et leurs tumultes, il n'y avait pas mieux placé et plus expérimenté dans le domaine. Il nous présente son dernier ouvrage : Africa paru chez Calmann Lévy