La Maison d'Unité débarque à Lyon pour les étudiants

Vivre une expérience œcuménique, c'est ce que propose le nouveau projet de vie des églises catholiques, orthodoxes et protestantes de la ville de Lyon.... Après Paris en 2013, le projet de la maison d'unité s'implante à Lyon, avec la même ambition : proposer des colocations entre étudiants de sensibilités chrétiennes différentes dans le but de découvrir et d'approfondir toute la diversité des églises chrétiennes...

Pour en parler avec nous, le Père Arnaud Albert, aumônier de l'université catholique de Lyon, Marie-Jo Guicheny, Déléguée épiscopale à l’œcuménisme du diocèse catholique de Lyon, et le révérend Ben Harding, pasteur de l’église anglicane de Lyon...