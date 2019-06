La paix : un objectif chrétien ?

L'Eglise pour les Nuls nous parle cette semaine de la paix avec le père Jean-Syméon, de la communauté Saint Jean, au prieuré du Mesnil-en-Vallée.

Les chrétiens sont invités à recevoir la paix du Christ, chaque dimanche à la messe, et à la transmettre à leur voisin de banc. Mais de quelle paix parle-t-on exactement ? Est-elle une finalité en soi ?

Dans cette émission, on répond aussi aux questions sur la Trinité, l'Apocalypse, l'âge " légal" de canonisation et sur la conversion.



