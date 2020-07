La pensée sociale chrétienne, un outil pour agir après le Covid ?

Enregistrement spécial, ce jour pour la "dernière" de l'émission " A la recherche du Bien Commun". David Mainfroid interroge Geoffroy d'Aillières , son animateur. L'occasion pour celui-ci de souligner la pertinence de la Pensée sociale chrétiennne pour aider les hommes à agir tant au quotidien que dans les grandes crises. L'Eglise a la mission de décrypter les signes des temps , comme la crise du COVID, et d'apporter des réponses. La pensée sociale chrétienne, en particulier par l'encyclique Laudato Si sur l'Ecologie intégrale, aide les hommes à relire ce qui se passe et conduire leur action individuelle et collective.