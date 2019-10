La personne même dans la vie de l'Esprit Saint

l'Esprit Saint, ce n'est pas une simple façon d'agir de Dieu c'est une véritable personne, l'Esprit Saint est la personne dans le Renouveau charismatique et une des expressions sensible, je dirais même ostensiblement visible, personne que je dirais même aujourd'hui plus ou moins délaisser à la faveur des deux autres, c'est-à-dire à la faveur du Père et du Fils et pourtant même s'il a souvent qualifié de la troisième personne trinitaire. Le Saint-Esprit n'est pas pour autant à la 3e place comme le rappelle si brillamment Raniero Cantalamessa, le Saint-Esprit n'est pas la 3e personne du singulier mais bien au cœur de la Sainte Trinité, il est la première personne du pluriel...