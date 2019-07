La Providence, cette générosité de Dieu

Est-ce Dieu qui se cache derrière ce hasard bienveillant que nous nommons Providence ? Et pourquoi ce désir de rendre grâce à Dieu, aux dieux, qui "jalonne l'histoire de l'Église et de l'humanité". Si le mot correspond en effet à l'idée d'une intervention divine dans nos vies et s'oppose à l'idée de hasard, on l'emploie souvent pour évoquer "les bienfaits que Dieu veut, donne, en intervenant dans l'histoire", comme l'explique le Père Antoni. Le numéro de cet été des Cahiers Croire est consacrée au thème : "La Providence, une divine délicatesse".



"Le pari de la foi, c'est de croire qu'il n'y a pas de ténèbres dans lesquelles il n'y a pas une lumière à accueillir quelque part"

La providence et La foi

On peut avec Antoine Nouis considérer les "trois" étages de la foi. Il y a d'abord "la foi de l'enfant qui est cette confiance aveugle que tout ce qui lui arrive est la marque de la bénédiction de Dieu sur son histoire". Puis, lorsqu'on l'on est confronté au mal, "on s'aperçoit que les choses ne sont pas si simples que ça". Après "l'appréhension naïve" et "le refus de la Providence", se dire "la providence quand même" : "Poser comme un défi un acte de confiance, voir que quand même il y a une Providence à accueillir même si on ne sait pas où elle est."

Dans la Bible, la figure d'Abraham est souvent présentée comme un modèle de foi : or, son parcours est, comme le dit Antoine Nouis, "vécu avec des traversées du désert, des moments où il ne comprend pas". "Le pari de la foi, c'est de croire qu'il n'y a pas de ténèbres dans lesquelles il n'y a pas une lumière à accueillir quelque part. Quand je suis dans la traversée de ce à quoi je ne m'attendais pas, de ce que je ne comprends pas, de l'injustice, du grand malheur, parier qu'il y a quand même une présence à accueillir quelque part. Et ça, c'est le combat de la foi pour tout le monde."

face à L'épreuve

L'idée de Providence interroge donc la question de l'épreuve et la confrontation au mal. "Je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle le mal dans la religion mais j'ai eu l'impression d'y être confrontée de plein fouet sans aucune explication." Dans son livre témoignage "Mystère de la fragilité" (éd. Cerf), Isabelle Mordant raconte son combat aux côtés de son fils Thomas, qui souffre d'une maladie génétique rare que l'on appelle la maladie des os de verre. "Une maladie qui fait énormément souffrir puisqu'il se fait des fractures en permanence." Malgré cela, Thomas a fait des études brillantes. À à 20 ans il est normalien et prépare sa thèse de mathématiques, "il ne peut plus écrire et doit dicter tout son travail".

Voir souffrir son enfant et ne pas pouvoir lui expliquer "pourquoi". "Pourquoi cette maladie existe ?" Isabelle Mordant n'a pas été éduquée dans la foi chrétienne. "Je ne sais pas si j'avais une foi mais la manière dont elle s'est exprimée ça a été d'interpeller le Seigneur en disant si tu es tout-puissant pourquoi veux-tu que ça arrive ? Que peut-il y avoir de bon là-dedans ?" Isabelle Mordant confie qu'il lui a fallu du temps mais qu'elle a fini par "accepter l'idée que je ne saurai jamais pourquoi..."



Un avenir se dessine

Lors de la messe de Noël de 2015 dans la Jungle de Calais, Marieke Aucante se demandait quel serait le destin des jeunes migrants. Fortement interpellée aussi par le drame des chrétiens d'Orient, elle vient de publier "Je viens de Damas" (éd. Ramsay). L'histoire de Yasmine, 15 ans, dont la famille a été massacrée, et qui décide de fuir la Syrie pour l'Angleterre avec Élias, son petit frère handicapé. Elle a voulu raconter une trajectoire dans laquelle malgré tout "un avenir se dessine".

Sans doute est-ce cela, la Providence. "Voir un avant, ouvrir un avenir, se dire que la Providence de Dieu, c'est quelque chose de neuf qui nous attend, c'est un avenir offert à chacun." Un futur qui devient possible, un avenir qui s'ouvre...

Émission en partenariat avec les cahiers Croire