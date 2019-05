Quelle est la spiritualité du scoutisme?

C'est ce que nous approfondissons dans l'ouvrage de Xavier de Verchère "Jésus, le premier scout", publié aux éditions du Cerf dans la collection Spiritualité.

Prêtre et salésien de Don Bosco, Xavier de Verchère est ingénieur et pédagogue de formation. Il est actuellement aumônier national chez les Scouts et Guides de France.

Dans ce livre, il compare la vie spirituelle à un camp scout et évoque une spiritualité de l'itinérance et du service.

« Toujours prêt ! », cet appel de Baden Powell, le fondateur du scoutisme, résonne dans la tête de millions de jeunes à travers le monde.

Sur les routes, au contact de la nature, et témoins de la fraternité entre les peuples, les scouts sont les héritiers en marche du Christ. Car, si « Dieu a planté sa tente parmi nous », Jésus n’est-il pas l’Éclaireur, le Guide par excellence, le premier scout ? À sa lumière, le scoutisme passe d’une simple école de vie appelée à former des artisans de paix, à une école de spiritualité d’où ressortent des chrétiens à la foi vivante.

Engagement et incarnation, vie commune et itinérance, service et communion avec la création… La spiritualité scoute porte en son sein une promesse : celle de faire grandir les jeunes et de nourrir leur foi. Un pari relevé depuis plusieurs générations.