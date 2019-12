La technologie rendra-t-elle la ville plus durable et plus humaine ?

Certaines villes, comme Angers, misent sur la technologie et sur le numérique pour réduire la consommation de ressources et améliorer la qualité de vie des habitants. Dans le même temps certains dénoncent l’emprise du « tout numérique » sur la société, générateur de fracture sociale, et de deshumanisation de la société. Ces deux points de vue sont-ils conciliables ? Echange avec François de Montfort, consultant angevin engagé dans ces mutations, en contact permanent avec les acteurs que sont les collectivités, les entreprises , et les citoyens.