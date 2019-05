Jeudi à 11h30 et samedi à 17h45

Chaque mois, un théologien présente l’actualité du Centre Théologique de Meylan-Grenoble et ouvre une réflexion sur un thème biblique, théologique ou philosophique qui sera développé sur les 3 semaines suivantes : découvrir la Bible, le Notre Père, Moïse et le Dieu qui libère, qu’est-ce que la théologie, protestants et catholiques en dialogue, femmes et ministères, le Credo, la pensée sociale du pape François, la morale chrétienne. www.ctm-grenoble.org