La Trinité (3)

Après avoir explorer les textes de la tradition et ce que nous dit la bible de ce Dieu à la fois trine et même, voyons comment cette Trinité agit dans le monde d’aujourd’hui. L’Esprit agit dans notre quotidien, il fait en sorte que la Tradition ne soit pas fige?e. Comment expliquer cela ? La Trinite? dite immanente serait-elle comme une petite boule de the? dans l’eau fre?missante, qui infuserait le monde ?