Le 19 mars, RCF Anjou fête la Saint Joseph avec des émissions spéciales

Il se trouve à Villedieu la Blouère (près de Beaupréau). RCF Anjou y installe ses studios pour deux émissions spéciales en direct depuis Saint Joseph du Chêne.

- A 11h découverte de cette personnalité humble et discrète, une vie donnée au service de sa famille avec les invités de Marie Agoyer.

- A 18h10, avec Thomas Cauchebrais et ses invités il sera question de l’histoire de ce sanctuaire insolite qui fut un haut lieu de pélerinage en Anjou au fil des siècles.

Rendez-vous le vendredi 19 mars à 11h et 18h10 sur RCF Anjou pour célébrer ensemble la solennité de Saint Joseph.

Pour en savoir plus sur cette année Saint Joseph, cliquez ici.

Présentation du lieu

A Villedieu la Blouère, la chapelle St-Joseph du Chêne a été édifiée par l'architecte Dussouchay.

Consacrée en 1899 par Mgr Rumeau, évêque d'Angers, ce dernier couronne la statue de St-Joseph le 29 août 1906, en présence de 25000 personnes.

Cette année là, le pavillon en bois et brique est construit. Les groupes de statues de l'apparition du Sacré Coeur, de St-Michel au dragon et de la Ste Famille sont misent en place.

En 1956, à l'occasion du centenaire du pélerinage, un véritable sanctuaire à ciel ouvert, pourvu d'un autel et d'une statue monumentale de saint Joseph en habit de travail, est édifié et bénit devant l'enclos.

Le pélerinage de Villedieu a lieu tous les 3 ans.