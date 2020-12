Le baptême (Mt 3, 1-17)

Prière :

« Seigneur Jésus,

Le Baptême nous unit à Toi le Christ, mort et ressuscité.

Par le baptême, tu nous fais le don de ton Esprit qui nous initie à notre vie Chrétienne.

Que le Feu de ton Esprit nous purifie, pour nous libérer de nos égoïsmes, de nos lenteurs, de nos passivités, de nos habitudes.

Que ton Esprit Saint transforme nos cœurs et notre intelligence afin que les fruits que nous portons mûrissent de façon à donner au monde, lumière, chaleur et espérance. »