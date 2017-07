Le christianisme est-il une histoire de morale?

La morale, c'est la recherche du bonheur. "Tous les hommes s’accordent pour déclarer qu’ils veulent être heureux", nous dit saint Augustin. Et si l'homme se demande ce qu'il doit faire ou ne pas faire, c'est parce que fondamentalement il recherche le bonheur. Une quête de bonheur qui est primordiale: elle précède et explique l'envie ou le besoin d'obéir à des règles de morales. La question morale est universelle, nous explique le Père Luc Dubrulle.



"Par nos actes nous grandissons dans ce que nous sommes."

la morale chrétienne, un ensemble de restrictions?

On a parfois l'impression qu'être chrétien ce n'est qu'obéir à des règles. Il faut être bon et charitable, manger du poisson le vendredi et aller à la messe le dimanche. Comme si la pratique religieuse n'était qu'un ensemble d'interdits et d'obligations. Est-ce vraiment ça, le christianisme?

la morale pour grandir comme le christ

Pour le chrétien, le bonheur est proposé par Dieu et c'est Jésus qui le lui fait découvrir. "Mon bonheur si je suis chrétien c'est de grandir à la ressemblance du Christ", explique le théologien moraliste. A la lueur de la Bible, chacun est invité à écouter les paroles du Christ et à imiter ses gestes. "Par nos actes nous grandissons dans ce que nous sommes."

La foi, ou la morale pour les chrétiens

"Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir." (Mt, 5, 17) Cette parole du Christ explique en quoi la morale chrétienne n'est pas une morale comme les autres. "C'est une loi de foi", dit le Père Dubrulle. Elle se fonde sur l'amour du Christ pour son Père et pour les hommes.