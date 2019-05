Le clown Philomène

Anne DE STOOP

Conservateur honoraire du musée Mathurin Méheut de Lamballe, elle contribue à faire connaître cet artiste par de nombreux catalogues et articles Elle a publié avec Denise Delouche et Patrick Le Tiev, au chasse marée ar men, le livre de référence, intitulé "Mathurin Méheut" (2001 et 2004) Avant de s'intéresser à la Bretagne, elle a édité plusieurs ouvrages sur les manoirs portugais, chez Civilizaçao à Porto et au Seuil ainsi que l'art de vivre au Portugal chez Flammarion.