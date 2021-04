Le Concile de Dijon

Nous restons en Bourgogne avec Michel Bonnet pour parler concile. Si nous étions, la semaine dernière, du côté de Chalon sur Saône, partons cette fois à Dijon pour ce concile qui réunira, à la fin du XIIème siècle, les + grands prélats du royaume de France. Là, durant 7 jours, on parlera concubinage et union non consommé entre Philippe-Auguste et Ingeburge de Danemark.