Le Credo (5) : Dieu Père créateur du ciel et de la terre

La création est une idée religieuse qui est née de la matrice biblique. Ni panthéisme, ni dualisme, ni émanantisme. Dieu donne l'être à la totalité du créé. C'est un acte gratuit. Réfléchir à la création permet de saisir le lien entre science et foi, le lien entre l'homme et les autres vivants et découvrir la place de l'homme dans l'univers.