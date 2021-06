Le Credo (9) : Il a souffert sous Ponce Pilate

Le jeudi à 16h00 et le dimanche à 12h00

Notre époque est fort secouée, tant par sa propre croissance que par la crise du Covid-19 et ses conséquences. Nous cherchons tous comment vivre d'une façon plus ajustée et sur quelle base réédifier notre vie. Avec Véronique Bontemps, le père Xavier Dijon nous aide à réfléchir sous le figuier, à l'ombre de la sagesse.